https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/genprokuror-vnes-v-parlament-initsiativu-ob-izmeneniyakh-v-zakonodatelnykh-aktov-1048546613.html

Генпрокурор внес в Парламент инициативу об изменениях в законодательных актах

Генпрокурор внес в Парламент инициативу об изменениях в законодательных актах

Согласно проекту, необходимо внести изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые "не отвечают требованиям современности". 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T13:59+0300

2023-10-10T13:59+0300

2023-10-10T14:31+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Народное Собрание республики проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, было направлено предложение о внесении изменений в статью "Клевета". Также предлагается ввести временный запрет на применение таких мер пресечения, как домашний арест и залог, в случае совершения подозреваемым особо тяжких преступлений, направленных против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, а также в случае выявления фактов коррупции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/sovet-sudey-abkhazii-nazval-nedopustimymi-zayavleniya-generalnogo-prokurora-1047575297.html

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