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Генпрокурор внес в Парламент инициативу об изменениях в законодательных актах
Генпрокурор внес в Парламент инициативу об изменениях в законодательных актах
Согласно проекту, необходимо внести изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые "не отвечают требованиям современности". 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T13:59+0300
2023-10-10T13:59+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Народное Собрание республики проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, было направлено предложение о внесении изменений в статью "Клевета". Также предлагается ввести временный запрет на применение таких мер пресечения, как домашний арест и залог, в случае совершения подозреваемым особо тяжких преступлений, направленных против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, а также в случае выявления фактов коррупции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/sovet-sudey-abkhazii-nazval-nedopustimymi-zayavleniya-generalnogo-prokurora-1047575297.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, народное собрание абхазии, парламент абхазии, законодательство
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, народное собрание абхазии, парламент абхазии, законодательство
Генпрокурор внес в Парламент инициативу об изменениях в законодательных актах
13:59 10.10.2023 (обновлено: 14:31 10.10.2023)
Согласно проекту, необходимо внести изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые "не отвечают требованиям современности".
СУХУМ, 10 окт – Sputnik.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Народное Собрание республики проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Агрба предлагает внести изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, не отвечающих современным требованиям.
Кроме того, было направлено предложение о внесении изменений в статью "Клевета". Также предлагается ввести временный запрет на применение таких мер пресечения, как домашний арест и залог, в случае совершения подозреваемым особо тяжких преступлений, направленных против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, а также в случае выявления фактов коррупции.