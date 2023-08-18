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Совет судей Абхазии назвал недопустимыми заявления генерального прокурора
Совет судей Абхазии назвал недопустимыми заявления генерального прокурора
7 августа 2023 года генпрокурор Адгур Агрба заявил, что прокуратура не будет заниматься коррупционными делами, "если не будут наказаны те судьи, которые... 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T21:55+0300
2023-08-18T21:55+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Совет Судей Абхазии назвал высказывания генерального прокурора Адгура Агрба о работе судей по коррупционным делам недопустимыми и подрывающими авторитет судебной и законодательной ветвей власти. Текст заявления опубликован на сайте Верховного суда. Если судья совершает дисциплинарный поступок, любое лицо может обратиться с жалобой в Квалификационную коллегию, но факта обращения генпрокурора зафиксировано не было, уточняют в Совете судей. "Кроме того, по результатам проведенного Верховным судом Республики Абхазия обобщения судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел коррупционной направленности всего судами общей юрисдикции за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года рассмотрено 1330 уголовных дел, из которых всего 5 дел о преступлениях данной категории, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется", - указывается в тексте.Совет судей подчеркивает, что прокурор, в силу должности, обязан соблюдать Основной закон государства, и "быть образцом уважения к суду". Такие высказывания, по мнению членов совета, наносят ущерб как судебной власти, так и всему государственному аппарату в целом, включая сами органы генпрокуратуры. "Совет судей Республики Абхазия считает возможным обратить внимание Генерального прокурора Республики Абхазия на недопустимость подобных высказываний в публичной сфере, что граничат с попыткой оказания давления на другие ветви власти и призывает впредь избегать подобных случаев", - говорится в сообщении.7 августа 2023 года в Сухуме прошло заседание коллегии Генеральной прокуратуры по итогам полугодовой работы. На нем глава ведомства Адгур Агрба уделил особое внимание делам с коррупционной составляющей. Он отметил, что много подобных дел "не рассматриваются" и "затягиваются".Кроме того, он еще раз подчеркнул, что считает домашний арест, избираемый судами в качестве меры пресечения, недостаточно эффективным, так как в республике отсутствует система контроля за его соблюдением. Ведомство направляло в Парламент предложение о приостановлении избрания этой меры, оно не было одобрено депутатами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/narusheniya-statistika-mery-genprokuratura-abkhazii-podvela-itogi-polugodiya-1047374913.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/obvinyaemyy-ostaetsya-pod-strazhey-sud-rassmotrel-zhalobu-advokatov-aynara-tsvizhba-1047450626.html
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости, верховный суд абхазии
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости, верховный суд абхазии

Совет судей Абхазии назвал недопустимыми заявления генерального прокурора

21:55 18.08.2023
© SputnikВерховный суд
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2023
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7 августа 2023 года генпрокурор Адгур Агрба заявил, что прокуратура не будет заниматься коррупционными делами, "если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, если не будут приняты поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы".
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Совет Судей Абхазии назвал высказывания генерального прокурора Адгура Агрба о работе судей по коррупционным делам недопустимыми и подрывающими авторитет судебной и законодательной ветвей власти. Текст заявления опубликован на сайте Верховного суда.
В заявлении подчеркивается независимость судебной власти, закрепленная Конституцией, неприкосновенность и неподотчетность судей, указывается на недопустимость вмешательства в деятельность судьи и проявления неуважения к суду.
Если судья совершает дисциплинарный поступок, любое лицо может обратиться с жалобой в Квалификационную коллегию, но факта обращения генпрокурора зафиксировано не было, уточняют в Совете судей.
"Кроме того, по результатам проведенного Верховным судом Республики Абхазия обобщения судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел коррупционной направленности всего судами общей юрисдикции за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года рассмотрено 1330 уголовных дел, из которых всего 5 дел о преступлениях данной категории, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется", - указывается в тексте.
Совет судей подчеркивает, что прокурор, в силу должности, обязан соблюдать Основной закон государства, и "быть образцом уважения к суду". Такие высказывания, по мнению членов совета, наносят ущерб как судебной власти, так и всему государственному аппарату в целом, включая сами органы генпрокуратуры.
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"Совет судей Республики Абхазия считает возможным обратить внимание Генерального прокурора Республики Абхазия на недопустимость подобных высказываний в публичной сфере, что граничат с попыткой оказания давления на другие ветви власти и призывает впредь избегать подобных случаев", - говорится в сообщении.
7 августа 2023 года в Сухуме прошло заседание коллегии Генеральной прокуратуры по итогам полугодовой работы. На нем глава ведомства Адгур Агрба уделил особое внимание делам с коррупционной составляющей. Он отметил, что много подобных дел "не рассматриваются" и "затягиваются".
Кроме того, он еще раз подчеркнул, что считает домашний арест, избираемый судами в качестве меры пресечения, недостаточно эффективным, так как в республике отсутствует система контроля за его соблюдением. Ведомство направляло в Парламент предложение о приостановлении избрания этой меры, оно не было одобрено депутатами.
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