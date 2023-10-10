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Инал Ардзинба: мы поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств

Инал Ардзинба: мы поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств

Президент Аслан Бжания обсуждал вопрос участия республики в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве на встрече с Владимиром Путиным в Сочи... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T15:49+0300

2023-10-10T15:49+0300

2023-10-10T16:32+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Абхазия поддерживает процветающее Союзное государство, в которое может войти наряду с Россией и Беларусь, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Ардзинба уточнил, что представители Абхазии сейчас активно изучают опыт построения Союзного государства и взаимодействия России и Беларуси в разных сферах.Говоря про возможное признание независимости Абхазии со стороны Минска, министр заявил, что фундамент для этого уже создается. "Мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято, признание само по себе возникнуть не может, признание нужно подготовить. Нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и нужно начать реализацию торгово-экономических и культурно-гуманитарных проектов, чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими братьями", – сказал он.Инал Ардзинба отметил, что первые поставки абхазских товаров на белорусские рынки уже состоялись, и сейчас стороны реализуют разные проекты, в том числе обсуждается постройка крупного санаторно-курортного комплекса в Очамчырском районе.Также он добавил, что в ближайшее время в Минск направится крупная правительственная делегация, которая будет налаживать отраслевое взаимодействие с белорусскими коллегами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/aslan-bzhaniya-otsenil-preimuschestva-uchastiya-abkhazii-v-integratsionnykh-protsessakh-1048458864.html

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