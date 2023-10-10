https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/izrail-oboznachil-zadachi-svoey-armii-v-konflikte-1048542167.html

Израиль обозначил задачи своей армии в конфликте

Израиль обозначил задачи своей армии в конфликте

В обострении израильско-палестинского конфликта, начавшемся в субботу, 7 октября, погибли боле 1600 человек с обеих сторон. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Задача израильской армии заключается в лишении палестинского движения ХАМАС военного потенциала, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Конрикуса телеканалу CNN.Ранее ЦАХАЛ сообщала, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, за последние сутки проникновений через нее на этом участке не было.В свою очередь представители движения ХАМАС заявили о том, что цели операции были выполнены."Мы выполнили наши цели... Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу", – заявил член политбюро ХАМАС Абу-Марзук, добавив, что движение "не закрыто от переговоров".По последним данным, в результате эскалации со стороны Израиля погибли 900 человек, в секторе Газа – 687. Более ста израильских граждан, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен бойцами ХАМАС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/nashli-uyazvimoe-mesto-protiv-izrailya-primenili-ukrainskuyu-taktiku-1048540757.html

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