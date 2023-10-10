https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/kolichestvo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vozroslo-do-chetyrekh-1048552034.html

Количество погибших в Израиле россиян возросло до четырех

Количество погибших в Израиле россиян возросло до четырех

Ранее сообщалось о том, что в результате обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибли двое россиян, четверо пропали без вести. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T18:59+0300

2023-10-10T18:59+0300

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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Число граждан России, погибших в Израиле, выросло до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве.Кроме того, выросло и число россиян, которые считаются пропавшими без вести - их шестеро. Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.По последним данным, в результате эскалации со стороны Израиля погибли больше тысячи человек, в секторе Газа – 788. Более ста израильских граждан, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен бойцами ХАМАС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/ardzinba-ssha-pomeshali-palestine-ustanovit-dipotnosheniya-s-abkhaziey-1048549128.html

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