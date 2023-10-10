https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/posolstvo-rossii-soobschilo-o-gibeli-esche-odnogo-rossiyanina-v-izraile-1048544873.html
Посольство России сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
Посольство России сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
Ранее дипломатическое представительство сообщало о том, что один соотечественник погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести. 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T11:50+0300
2023-10-10T11:50+0300
2023-10-10T11:51+0300
новости
россия
израиль
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0a/1048542610_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54db144a570418270ab7218ca21598f2.jpg
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что еще один россиянин погиб в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.Также ранее сообщалось о том, что четверо россиян, по данным дипведомства, числятся пропавшими без вести. Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.По последним данным, в результате эскалации со стороны Израиля погибли 900 человек, в секторе Газа – 687. Более ста израильских граждан, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен бойцами ХАМАС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/izrail-oboznachil-zadachi-svoey-armii-v-konflikte-1048542167.html
россия
израиль
палестина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0a/1048542610_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1ca14c716d3fadb07580a89506d4d032.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, израиль, палестина
новости, россия, израиль, палестина
Посольство России сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
11:50 10.10.2023 (обновлено: 11:51 10.10.2023)
Ранее дипломатическое представительство сообщало о том, что один соотечественник погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik.
Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что еще один россиянин погиб в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости
.
"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", — сказал Викторов в эфире "Первого канала".
Также ранее сообщалось о том, что четверо россиян, по данным дипведомства, числятся пропавшими без вести. Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
По последним данным, в результате эскалации со стороны Израиля погибли 900 человек, в секторе Газа – 687. Более ста израильских граждан, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен бойцами ХАМАС.