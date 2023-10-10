https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/posolstvo-rossii-soobschilo-o-gibeli-esche-odnogo-rossiyanina-v-izraile-1048544873.html

Посольство России сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Посольство России сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Ранее дипломатическое представительство сообщало о том, что один соотечественник погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что еще один россиянин погиб в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.Также ранее сообщалось о том, что четверо россиян, по данным дипведомства, числятся пропавшими без вести. Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.По последним данным, в результате эскалации со стороны Израиля погибли 900 человек, в секторе Газа – 687. Более ста израильских граждан, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен бойцами ХАМАС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/izrail-oboznachil-zadachi-svoey-armii-v-konflikte-1048542167.html

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