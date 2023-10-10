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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/rossiyskie-voyska-unichtozhili-raketnyy-sklad-gruppirovki-kherson-1048551739.html
Российские войска уничтожили ракетный склад группировки "Херсон"
Российские войска уничтожили ракетный склад группировки "Херсон"
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T19:32+0300
2023-10-10T19:32+0300
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон" в районе Давыдова Брода в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что за сутки средства противовоздушной обороны России сбили 19 украинских дронов. На Запорожском направлении Киев за сутки потерял до 80 военнослужащих, танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46, на Херсонском направлении - более 50 человек и 12 автомобилей. На Донецком направлении потери противника составили до 165 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком направлении - до 200 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады. На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 60 солдат, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30, на Купянском направлении - до 25 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/kiev-poteryal-do-140-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048539431.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили ракетный склад группировки "Херсон"

19:32 10.10.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118 районах.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон" в районе Давыдова Брода в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.
Также были поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.
Ведомство также сообщает, что за сутки средства противовоздушной обороны России сбили 19 украинских дронов.
На Запорожском направлении Киев за сутки потерял до 80 военнослужащих, танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46, на Херсонском направлении - более 50 человек и 12 автомобилей.
На Донецком направлении потери противника составили до 165 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком направлении - до 200 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады.
На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 60 солдат, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30, на Купянском направлении - до 25 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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