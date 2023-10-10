https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/rossiyskie-voyska-unichtozhili-raketnyy-sklad-gruppirovki-kherson-1048551739.html

Российские войска уничтожили ракетный склад группировки "Херсон"

Российские войска уничтожили ракетный склад группировки "Херсон"

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T19:32+0300

2023-10-10T19:32+0300

2023-10-10T19:32+0300

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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон" в районе Давыдова Брода в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что за сутки средства противовоздушной обороны России сбили 19 украинских дронов. На Запорожском направлении Киев за сутки потерял до 80 военнослужащих, танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46, на Херсонском направлении - более 50 человек и 12 автомобилей. На Донецком направлении потери противника составили до 165 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком направлении - до 200 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады. На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 60 солдат, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30, на Купянском направлении - до 25 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/kiev-poteryal-do-140-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048539431.html

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