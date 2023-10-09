https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/kiev-poteryal-do-140-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048539431.html

Киев потерял до 140 солдат на Донецком направлении за сутки

Киев потерял до 140 солдат на Донецком направлении за сутки

За сутки на Донецком направлении были отражены три атаки украинских подразделений в районах Курдюмовки и Водяного, нанесено поражение живой силе и технике... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T20:48+0300

2023-10-09T20:48+0300

2023-10-09T20:48+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли до 140 солдат убитыми и раненными на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщает Министерство обороны России. На Запорожском направлении за сутки были уничтожены более 15 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30, на Купянском направлении - до 170 солдат, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация".На Краснолиманском направлении Киев потерял до 45 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, на Южно-Донецком направлении - до 200 солдат убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении - до 60 солдат, три автомобиля, гаубицу Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России поражена живая сила и военная техника противника в 105 районах, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Средствами противовоздушной обороны России перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожены четырнадцать украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/rossiyskie-voyska-nanesli-14-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-za-nedelyu-1048489044.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-vosem-snaryadov-himars-za-sutki-1048462567.html

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