https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/sledkom-zavershil-delo-o-terakte-v-kotorom-pogib-voenkor-tatarskiy-1048544664.html

Следком завершил дело о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Следком завершил дело о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время взрыва на творческом вечере в питерском кафе. 52 человека в результате теракта получили ранения разной степени... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T11:30+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти России", — говорится в сообщении.Расследование в отношении заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова*, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова* – продолжается, также к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления привлекли также Дмитрия Касинцева – он скрывал исполнительницу теракта Трепову в своей квартире.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку – подарок Татарскому, принесла одна из посетительниц – Дарья Трепова. Она была задержана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/sledstvennyy-komitet-perekvalifitsiroval-statyu-ob-ubiystve-tatarskogo-na-terakt-1045027337.html

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