https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/bzhaniya-pozdravil-voennosluzhaschikh-s-31-y-godovschinoy-sozdaniya-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1048560079.html
Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии
Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии
11 октября 1992 года были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T12:40+0300
2023-10-11T12:40+0300
2023-10-11T13:18+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
армия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.Он напомнил, что Министерство обороны и Генеральный штаб Абхазии были созданы в самое тяжелое для народа время – в разгар Отечественной войны. Бжания подчеркнул, что победа Абхазии в войне против грузинских агрессоров стала закономерным итогом решения о создании Вооруженных Сил.Президент отметил, что ВС Абхазии остаются гарантом мира, стабильности и безопасности республики. "Государство продолжит уделять особое внимание развитию и укреплению Вооруженных сил. Современные геополитические вызовы и угрозы требуют от нас постоянного совершенствования и укрепления нашей обороноспособности", – сказал Бжания.Он добавил, что созданы новые подразделения, использующие высокоточные дистанционные виды вооружений, а главная задача – суметь перевооружить и оснастить армию в соответствии с современными реалиями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/abkhazskoy-armii-ispolnilsya-31-god-1048557311.html
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аслан бжания, абхазия, армия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
аслан бжания, абхазия, армия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии
12:40 11.10.2023 (обновлено: 13:18 11.10.2023)
11 октября 1992 года были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Он напомнил, что Министерство обороны и Генеральный штаб Абхазии были созданы в самое тяжелое для народа время – в разгар Отечественной войны.
Бжания подчеркнул, что победа Абхазии в войне против грузинских агрессоров стала закономерным итогом решения о создании Вооруженных Сил.
"Особую благодарность хочу выразить командирам, стоявшим у истоков формирования Министерства обороны и Генерального штаба, а также тем, кто погиб при исполнении своего воинского долга, защищая Отечество. Их имена навсегда останутся в истории нашей страны", – говорится в поздравлении.
Президент отметил, что ВС Абхазии остаются гарантом мира, стабильности и безопасности республики.
"Государство продолжит уделять особое внимание развитию и укреплению Вооруженных сил. Современные геополитические вызовы и угрозы требуют от нас постоянного совершенствования и укрепления нашей обороноспособности", – сказал Бжания.
Он добавил, что созданы новые подразделения, использующие высокоточные дистанционные виды вооружений, а главная задача – суметь перевооружить и оснастить армию в соответствии с современными реалиями.