https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/bzhaniya-pozdravil-voennosluzhaschikh-s-31-y-godovschinoy-sozdaniya-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1048560079.html

Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии

Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии

11 октября 1992 года были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T12:40+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.Он напомнил, что Министерство обороны и Генеральный штаб Абхазии были созданы в самое тяжелое для народа время – в разгар Отечественной войны. Бжания подчеркнул, что победа Абхазии в войне против грузинских агрессоров стала закономерным итогом решения о создании Вооруженных Сил.Президент отметил, что ВС Абхазии остаются гарантом мира, стабильности и безопасности республики. "Государство продолжит уделять особое внимание развитию и укреплению Вооруженных сил. Современные геополитические вызовы и угрозы требуют от нас постоянного совершенствования и укрепления нашей обороноспособности", – сказал Бжания.Он добавил, что созданы новые подразделения, использующие высокоточные дистанционные виды вооружений, а главная задача – суметь перевооружить и оснастить армию в соответствии с современными реалиями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/abkhazskoy-armii-ispolnilsya-31-god-1048557311.html

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