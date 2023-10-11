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МЧС Абхазии начало поиски пропавшего в горах мужчины
МЧС Абхазии начало поиски пропавшего в горах мужчины
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ведут поиски 56-летнего жителя Отхары Нури Сичинава, пропавшего в горах, сообщила пресс-служба ведомства. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ведут поиски 56-летнего жителя Отхары Нури Сичинава, пропавшего в горах, сообщила пресс-служба ведомства. Поиски ведутся, несмотря на сложные погодные условия. Министр Лев Квициния совершил облет территории поиска.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/mchs-abkhazii-v-etom-godu-kolichestvo-neschastnykh-sluchaev-na-vode-i-v-gorakh-umenshilos-1041391598.html
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мчс абхазии, горы, абхазия, происшествия
мчс абхазии, горы, абхазия, происшествия

МЧС Абхазии начало поиски пропавшего в горах мужчины

14:40 11.10.2023 (обновлено: 18:02 11.10.2023)
© Foto / МЧС АбхазииСпасатели МЧС ведут поиски 56-летнего житель Отхары Нури Сичинава
Спасатели МЧС ведут поиски 56-летнего житель Отхары Нури Сичинава - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2023
© Foto / МЧС Абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ведут поиски 56-летнего жителя Отхары Нури Сичинава, пропавшего в горах, сообщила пресс-служба ведомства.
Поиски ведутся, несмотря на сложные погодные условия. Министр Лев Квициния совершил облет территории поиска.
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