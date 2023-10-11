https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-12-oktyabrya-1048570759.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 октября

Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. В четверг, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии