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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 октября
Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T16:00+0300
2023-10-11T16:00+0300
2023-10-11T16:59+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. В четверг, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 октября
16:00 11.10.2023 (обновлено: 16:59 11.10.2023)
Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. В четверг, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное..
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.