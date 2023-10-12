https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/bartsits-abkhazii-nuzhny-sobstvennye-syrevye-bazy-1048586846.html

Барциц: Абхазии нужны собственные сырьевые базы

Барциц: Абхазии нужны собственные сырьевые базы

В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц объяснил, какие сферы необходимо развивать в республике для улучшения... 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T19:55+0300

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Абхазии необходима эффективная политика в области агропереработки и развития сельского хозяйства, сказал в интервью радио Sputnik торговый представитель республики в России Олег Барциц.Это позволит поднять стандарты продовольственной безопасности, считает Барциц.Барциц подчеркнул, что Россия для Абхазии практически единственный торговый и экономический партнер. По его словам, не стоит прекращать усилия по выходу на другие рынки, но нужно "учитывать реальность"."Нам необходимо создать свою национальную лабораторию, которая сертифицировала бы нашу продукцию. И тогда у наших российских контрагентов были бы основания беспрепятственно запускать такую продукцию на свой рынок. Мы обречены на то, чтобы это сделать", - отметил он.Барциц добавил, что у Абхазии намечается "определенная активность" взаимодействия с Республикой Беларусь. По его мнению, если удастся наладить такое сотрудничество, то граждане Абхазии почувствуют эффект от экономического взаимодействия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/vzaimnyy-interes-bartsits-o-razvitii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-abkhazii-i-rossii--1048530974.html

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