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Барциц: Абхазии нужны собственные сырьевые базы
Барциц: Абхазии нужны собственные сырьевые базы
В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц объяснил, какие сферы необходимо развивать в республике для улучшения... 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T19:55+0300
2023-10-12T19:55+0300
2023-10-12T19:55+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Абхазии необходима эффективная политика в области агропереработки и развития сельского хозяйства, сказал в интервью радио Sputnik торговый представитель республики в России Олег Барциц.Это позволит поднять стандарты продовольственной безопасности, считает Барциц.Барциц подчеркнул, что Россия для Абхазии практически единственный торговый и экономический партнер. По его словам, не стоит прекращать усилия по выходу на другие рынки, но нужно "учитывать реальность"."Нам необходимо создать свою национальную лабораторию, которая сертифицировала бы нашу продукцию. И тогда у наших российских контрагентов были бы основания беспрепятственно запускать такую продукцию на свой рынок. Мы обречены на то, чтобы это сделать", - отметил он.Барциц добавил, что у Абхазии намечается "определенная активность" взаимодействия с Республикой Беларусь. По его мнению, если удастся наладить такое сотрудничество, то граждане Абхазии почувствуют эффект от экономического взаимодействия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/vzaimnyy-interes-bartsits-o-razvitii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-abkhazii-i-rossii--1048530974.html
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абхазия, россия, белоруссия, экономика
абхазия, россия, белоруссия, экономика
Барциц: Абхазии нужны собственные сырьевые базы
В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц объяснил, какие сферы необходимо развивать в республике для улучшения экономических показателей.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Абхазии необходима эффективная политика в области агропереработки и развития сельского хозяйства, сказал в интервью радио Sputnik торговый представитель республики в России Олег Барциц.
Это позволит поднять стандарты продовольственной безопасности, считает Барциц.
"Большое количество туристов из России принимает Абхазия в курортный сезон. Если бы к этому мы добавили бы еще эффективную политику в области агропереработки, аграрной сферы, развития сельского хозяйства, эффект от этого взаимодействия был бы кратно выше. Для этого нам нужно сконцентрироваться на создании собственных сырьевых баз", - сказал он.
Барциц подчеркнул, что Россия для Абхазии практически единственный торговый и экономический партнер. По его словам, не стоит прекращать усилия по выходу на другие рынки, но нужно "учитывать реальность".
"Нам необходимо создать свою национальную лабораторию, которая сертифицировала бы нашу продукцию. И тогда у наших российских контрагентов были бы основания беспрепятственно запускать такую продукцию на свой рынок. Мы обречены на то, чтобы это сделать", - отметил он.
Барциц добавил, что у Абхазии намечается "определенная активность" взаимодействия с Республикой Беларусь. По его мнению, если удастся наладить такое сотрудничество, то граждане Абхазии почувствуют эффект от экономического взаимодействия.