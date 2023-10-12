https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/chislo-pogibshikh--s-nachala-eskalatsii-palestintsev-dostiglo-12-tysyachi-chelovek-1048575339.html

Число погибших палестинцев с начала эскалации достигло 1,2 тысячи человек

Число погибших палестинцев с начала эскалации достигло 1,2 тысячи человек

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T09:35+0300

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших.По последним данным, на территории Израиля с начала эскалации конфликта погибли 1,3 тысячи человек, ранены более 3,7 тысячи человек.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/kolichestvo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vozroslo-do-chetyrekh-1048552034.html

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