https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/chislo-pogibshikh--s-nachala-eskalatsii-palestintsev-dostiglo-12-tysyachi-chelovek-1048575339.html
Число погибших палестинцев с начала эскалации достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших палестинцев с начала эскалации достигло 1,2 тысячи человек
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T09:35+0300
2023-10-12T09:35+0300
2023-10-12T10:27+0300
израиль
палестина
газа
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0c/1048576902_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_599aff64f59bb1a76c3c9bad0f5867e1.jpg
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших.По последним данным, на территории Израиля с начала эскалации конфликта погибли 1,3 тысячи человек, ранены более 3,7 тысячи человек.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/kolichestvo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vozroslo-do-chetyrekh-1048552034.html
израиль
палестина
газа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0c/1048576902_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e0f1432cd31472df1d91a8ab5ac1af91.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
израиль, палестина, газа, политика
израиль, палестина, газа, политика
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.
Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших.
По последним данным, на территории Израиля с начала эскалации конфликта погибли 1,3 тысячи человек, ранены более 3,7 тысячи человек.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.