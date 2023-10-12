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Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд
Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд
Гражданина Сирии Халила Амера задержали в Сухуме в декабре прошлого года по подозрению в убийстве с особой жестокостью. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T16:50+0300
2023-10-12T16:50+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью направлено в Верховный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html
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преступления, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум
преступления, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум
Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд
16:50 12.10.2023 (обновлено: 17:43 12.10.2023)
Гражданина Сирии Халила Амера задержали в Сухуме в декабре прошлого года по подозрению в убийстве с особой жестокостью.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью направлено в Верховный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Суд рассмотрит назначение ему принудительного лечения.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.
19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений.
Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.