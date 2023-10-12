https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/delo-grazhdanina-sirii-zhestoko-ubivshego-sosedku-napravleno-v-verkhovnyy-sud-1048586018.html

Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд

Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд

Гражданина Сирии Халила Амера задержали в Сухуме в декабре прошлого года по подозрению в убийстве с особой жестокостью. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T16:50+0300

2023-10-12T16:50+0300

2023-10-12T17:43+0300

в абхазии

преступления

абхазия

генеральная прокуратура абхазии

верховный суд абхазии

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046496313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe2ce40dfea0dd4a3309a5e59ece40d5.jpg

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью направлено в Верховный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

преступления, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум