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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд
Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд
Гражданина Сирии Халила Амера задержали в Сухуме в декабре прошлого года по подозрению в убийстве с особой жестокостью. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T16:50+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью направлено в Верховный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html
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преступления, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум
преступления, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум

Дело гражданина Сирии, жестоко убившего соседку, направлено в Верховный суд

16:50 12.10.2023 (обновлено: 17:43 12.10.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Верховный суд Абхазии
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Гражданина Сирии Халила Амера задержали в Сухуме в декабре прошлого года по подозрению в убийстве с особой жестокостью.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью направлено в Верховный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд рассмотрит назначение ему принудительного лечения.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.
19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений.
Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2022
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Сириец, подозреваемый в жестоком убийстве женщины, задержан в Сухуме
20 декабря 2022, 16:51
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