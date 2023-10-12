https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/minselkhoz-abkhazii-rasskazal-ob-ozhidaemom-urozhae-tsitrusovykh-1048575489.html

Минсельхоз Абхазии рассказал об ожидаемом урожае цитрусовых

Минсельхоз Абхазии рассказал об ожидаемом урожае цитрусовых

В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T11:35+0300

2023-10-12T11:35+0300

2023-10-12T11:48+0300

в абхазии

минсельхоз

абхазия

сельское хозяйство

цитрусовые

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042801002_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_0fc2553647b61cbe2fddca701d5c6a97.jpg

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн, сказал в интервью Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых."Какая-то часть цитрусовых остается в республике, часть продукции является нестандартной. По вкусовым качествам цитрусовые те же самые, но для реализации не совсем подходит. Если бы у нас были перерабатывающие заводы, производство соков, джемов, то соответственно эта нестандартная продукция сдавалась бы туда, в советское время так и делалось. Поэтому необходимо развивать переработку сельскохозяйственной продукции", – заметил Ачба.Также бывают и естественные потери урожая, при сборе часть продукции получает механические повреждения, добавил он. Теваз Ачба также отметил, что уменьшение урожая цитрусовых в этом году не связано с заболеваниями насаждений.При этом, по его словам, бывают и рекордные показатели, когда в Абхазии собирают до 50 тысяч тонн цитрусовых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/gruzovoy-port-i-sokhranenie-tsitrusov-tsvinariya-rasskazal-o-potentsiale-gulrypshskogo-rayona-1044996804.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

минсельхоз, абхазия, сельское хозяйство, цитрусовые, экономика