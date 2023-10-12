https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/minselkhoz-abkhazii-rasskazal-ob-ozhidaemom-urozhae-tsitrusovykh-1048575489.html
Минсельхоз Абхазии рассказал об ожидаемом урожае цитрусовых
Минсельхоз Абхазии рассказал об ожидаемом урожае цитрусовых
В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T11:35+0300
2023-10-12T11:35+0300
2023-10-12T11:48+0300
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цитрусовые
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн, сказал в интервью Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых."Какая-то часть цитрусовых остается в республике, часть продукции является нестандартной. По вкусовым качествам цитрусовые те же самые, но для реализации не совсем подходит. Если бы у нас были перерабатывающие заводы, производство соков, джемов, то соответственно эта нестандартная продукция сдавалась бы туда, в советское время так и делалось. Поэтому необходимо развивать переработку сельскохозяйственной продукции", – заметил Ачба.Также бывают и естественные потери урожая, при сборе часть продукции получает механические повреждения, добавил он. Теваз Ачба также отметил, что уменьшение урожая цитрусовых в этом году не связано с заболеваниями насаждений.При этом, по его словам, бывают и рекордные показатели, когда в Абхазии собирают до 50 тысяч тонн цитрусовых.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/gruzovoy-port-i-sokhranenie-tsitrusov-tsvinariya-rasskazal-o-potentsiale-gulrypshskogo-rayona-1044996804.html
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минсельхоз, абхазия, сельское хозяйство, цитрусовые, экономика
минсельхоз, абхазия, сельское хозяйство, цитрусовые, экономика
Минсельхоз Абхазии рассказал об ожидаемом урожае цитрусовых
11:35 12.10.2023 (обновлено: 11:48 12.10.2023)
В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн, сказал в интервью Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.
"В этом году, так же, как и в предыдущие годы, Министерство сельского хозяйства прогнозирует ожидаемый урожай цитрусовых. Нынешний прогноз значительно ниже, чем в прошлом году, поскольку в 2022 прогнозировали урожай более 50 тысяч тонн", – подчеркнул он.
По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
"Какая-то часть цитрусовых остается в республике, часть продукции является нестандартной. По вкусовым качествам цитрусовые те же самые, но для реализации не совсем подходит. Если бы у нас были перерабатывающие заводы, производство соков, джемов, то соответственно эта нестандартная продукция сдавалась бы туда, в советское время так и делалось. Поэтому необходимо развивать переработку сельскохозяйственной продукции", – заметил Ачба.
Также бывают и естественные потери урожая, при сборе часть продукции получает механические повреждения, добавил он.
Теваз Ачба также отметил, что уменьшение урожая цитрусовых в этом году не связано с заболеваниями насаждений.
"В среднем ожидаемая урожайность составляет от 30 до 40 тысяч тонн. Бывало, что собирали меньше, это были те годы, которые явились неблагоприятными. В данной ситуации это стандартное количество", – сказал Ачба.
При этом, по его словам, бывают и рекордные показатели, когда в Абхазии собирают до 50 тысяч тонн цитрусовых.