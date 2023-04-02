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Грузовой порт и сохранение цитрусов: Цвинария рассказал о потенциале Гулрыпшского района

Грузовой порт и сохранение цитрусов: Цвинария рассказал о потенциале Гулрыпшского района

Замглавы Гулрыпшского района Беслан Цвинария ответил на вопросы ведущего радио Sputnik Абхазия. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T14:21+0300

2023-04-02T14:21+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. У Гулрыпшского района большой экономический потенциал, заявил в эфире радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария.Большая часть земель в Гулрыпшском районе относится к категории сельскохозяйственного назначения. Цвинария не отрицает, что проблем в сельском хозяйстве в республике немало, но при умелом взаимодействии туризма и сельского хозяйства, а также индустриального сектора, можно добиться положительных результатов.Новые перспективыМега-проектом назвал Беслан Цвинария строительство грузового морского порта в Гулрыпше, выходящее за рамки компетенции района. Воплощение такого проекта он назвал своей мечтой."Увидеть грузовой порт в Абхазии – это моя мечта. Это будет свидетельствовать о том, что многочисленные вопросы, связанные с логистикой, с инфраструктурными проектами, политическими, в том числе, проблемами, будут разрешены. Поэтому такое пристальное внимание и огромное желание, чтобы этот проект воплотился в жизнь", - сказал он.Наличие такого грузового порта предполагает перевалку грузов, их прием и отправку. Возможности Абхазии в плане автотранспорта и железных дорог для успешного функционирования порта недостаточны, считает Цвинария.Это приведет к необходимости выстраивания взаимоотношений с Россией для ввода в эксплуатацию новых логических путей. Запуск грузового порта также предполагает строительству к нему дорог, обеспечение электроэнергией, водой, строительство канализационной системы, что будет способствовать развитию инфраструктуры, подчеркнул он.По мнению Цвинария, частичное признание суверенитета Абхазии может создать проблемы в функционировании грузового порта, но существуют механизмы, с помощью которых при поддержке России можно обойти эти трудности.Внутренние сложностиВ интервью Беслан Цвинария затронул и состояние жилищно-коммунального хозяйства района, которое назвал неудовлетворительным."Мы попытаемся провести реформу ЖКХ. Сегодня ЖКХ наполовину дотируется из бюджета. На мой взгляд, если выстроить систему работы структуры, она может быть самодостаточной. И мы попытаемся это сделать", - сказал Цвинария.Управление жилищно-коммунального хозяйства Гулрыпшского района нуждается в новой специализированной технике. На сегодня на балансе организации около десяти единиц техники. Для покупки новых машин средств пока нет, но для решения ряда проблем в этой сфере, уверен Цвинария, задействованы не все собственные ресурсы. В первое время придется обращаться к государству за помощью.Сельское хозяйствоВыращивание и продажа цитрусовых фруктов в большей степени необходимо для поддержки населения, чем для пополнения бюджета, считает Беслан Цвинария."Это возможность для жителей района на какое-то время себя обеспечить материально, но в этом вопросе тоже много сложностей. Нехорошо будет, если наши граждане сталкиваясь с трудностями и невозможностью их преодоления, придут к тому чтобы вообще избавиться от цитрусов. До этого доводить нам ни в коем случае нельзя", - сказал Цвинария.По его мнению, сельское хозяйство не может развиваться отдельно от промышленности, так как последняя занимается вопросами сортировки, хранения и переработки продукции.Ведется работа и переговоры с потенциальными инвесторами о налаживании в Гулрыпшском районе переработки цитрусовых и производства консервной продукции, уточнил Цвинария.Также он добавил, что в районе сохраняются высокие риски разлива рек и затопления домовладений. По словам замглавы района, протекающие в этой части страны четыре реки наносят ежегодно существенный ущерб населению.Местные власти обратились к руководству страны за поддержкой, и эту проблему он назвал первостепенной.

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