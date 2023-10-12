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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 октября
Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T18:40+0300
2023-10-12T18:40+0300
2023-10-12T19:01+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В пятницу, 13 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 октября
18:40 12.10.2023 (обновлено: 19:01 12.10.2023)
Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В пятницу, 13 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.