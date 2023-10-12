https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-13-oktyabrya-1048586607.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 октября

Погоду территории Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В пятницу, 13 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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погода в абхазии