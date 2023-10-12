https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/ssha-tolkayut-izrail-k-unichtozheniyu-1048577527.html

США толкают Израиль к уничтожению

США толкают Израиль к уничтожению

Владимир Путин дал свою оценку кровопролитию на Ближнем Востоке — назвав и причины трагедии, и единственный способ решения конфликта. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T11:00+0300

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Причина в том, что вместо решения фундаментальных политических проблем, то есть продвижения к созданию суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, вместо поиска урегулирования с использованием существующих международных многосторонних механизмов, США решили сами все отрегулировать — и при этом "сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях, по сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками", пишет Петр Акопов для РИА Новости. То есть подачки вместо независимости, деньги вместо возможности самим обустраивать свою жизнь. Все планы США и Европы в последние годы сводились к тому, что давайте пообещаем палестинцам много денег (причем в основном от арабских государств), а взамен они откажутся от стремления к независимости. При этом Запад не оказывал никакого давления на Израиль (Европа лишь на словах порой осуждала), власти которого лишь ужесточали политику в отношении палестинских территорий.Россия всегда предупреждала, что решение всех проблем — в исполнении решений Совета Безопасности ООН, в создании независимого Палестинского государства, напомнил Путин.Что же делать? Нужно по настоящему приступать к решению палестинского вопроса, создавать Палестинское государство. Но вместо заявлений о безальтернативности политического урегулирования или хотя бы призывов к миру США лишь нагнетают ситуацию — ищут иранский след, дают Израилю чуть ли не карт-бланш на уничтожение Газы, отправляют в регион военно-морской флот: "Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море — одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл? <...> Они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а искать компромиссные решения. Но, конечно, вот такие действия нагнетают обстановку".Главным из сказанного Путиным стали слова, которые сейчас тиражируются во всем полуторамиллиардном мире: "Палестинская проблема — в сердце каждого человека в этом регионе. Да я думаю, что в сердце каждого, кто исповедает ислам, так жизнь сложилась, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит — не только сейчас, а на протяжении десятилетий, — воспринимается как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень".На самом деле президент тут не открыл Америку — он просто назвал вещи своими именами. Но это произвело в исламском мире огромное впечатление, потому что мусульмане привыкли к тому, что Запад (Глобальный Север, частью которого многие считали и Россию) в лучшем случае игнорирует их проблемы, а в худшем называет их террористами. Палестинская проблема — квинтэссенция всей несправедливости по отношению к мусульманам, концентрирующаяся уже три четверти века.А ведь были еще и недавние вторжения США в Ирак и Афганистан, разгром Западом Ливии — у мусульман накопилась масса претензий к Западу в целом. И вместо того чтобы хотя бы сделать вид, что он пытается решить палестинскую проблему, Запад, по сути, потворствовал Израилю в ужесточении его политики в отношении палестинцев. Вместо попыток движения в сторону создания Палестинского государства, которые предпринимались в 90-е и частично в нулевые годы, мы видим попытки заморозить палестинский вопрос. А когда это не получается — решить его силой, то есть подавлением палестинского сопротивления. Именно это мы наблюдаем и сейчас, когда Израиль превращает Газу в руины (с уже сотнями погибших детей) и готовится к наземной карательной операции, обещая чуть ли не "окончательное решение" палестинского вопроса (а что такое намерение "уничтожить ХАМАС" в условиях практически полной поддержки этой организации населением Газы?).Россия всегда выступала за создание независимого Палестинского государства — и в советские годы, и в последние десятилетия. Никакая попытка силового решения палестинского вопроса не принесет ничего, кроме новой крови и запрограммированного еще большего насилия в будущем. С каждым новым снарядом, упавшим на Газу, Израиль обрекает себя на поражение — не потому даже, что жестокость рождает жестокость, а потому, что попадает прямо в сердце полутора миллиардам мусульман мира. Достоевский говорил о том, что "некрасивость убьет", но точно так же и несправедливость убивает того, кто считает, что может безнаказанно и бесконечно долго пользоваться своим силовым преимуществом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/podachki-ne-srabotali-putin-nazval-vinovnykh-v-konflikte-na-blizhnem-vostoke-1048572161.html

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колумнисты, израиль, палестина, владимир путин, сша