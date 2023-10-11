https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/shtaty-predali-izrail-lrugim-soyuznikam-prigotovitsya-1048556483.html

Штаты предали Израиль: другим союзникам приготовиться

Штаты предали Израиль: другим союзникам приготовиться

При нападении ХАМАС на Израиль был продемонстрирован впечатляющий ассортимент вооружений — автоматы и полуавтоматы, гранатометы, ПТРК, разнообразные дроны. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T11:25+0300

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Одних ракет за три дня запустили по Израилю около пяти тысяч штук, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Невольно возникает вопрос — откуда дровишки. В смысле, оружие. "Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — написала политик в своем твиттере.Расследования, конечно, нужны — изучением связей украинских оружейных баронов и их американских поставщиков вполне могли бы заняться международные организации — но, по сути, все это секрет Полишинеля. Убегая из Афганистана, американцы побросали там вооружений на миллиарды долларов, включая танки и вертолеты. С 2021 года все это рассредоточивается по региону. К пороховой бочке под названием "Ближний Восток" словно специально подвели фитилек запала.Уже тогда, задолго до начала СВО, американцы бесконтрольно накачивали вооружениями Украину, создав в итоге крупнейший хаб по нелегальной трансграничной торговле оружием. Через Черное море в Средиземное путь короткий — и вот уже это оружие находит применение на Ближнем Востоке.Все это прекрасно понимали в самом Израиле и даже делились озабоченностями с американскими друзьями. В июне офицер Армии обороны Израиля на условиях анонимности, "учитывая особую деликатность темы", дал интервью журналистам Newsweek.Все это выглядит предельно некрасиво. Получается, что администрация Байдена, несмотря на многочисленные предупреждения, наплевала на безопасность своего ближайшего и преданнейшего союзника на Ближнем Востоке. Из американского оружия, извилистыми путями попавшего в сектор Газа, только что убили множество израильских военных и мирных жителей, женщин и детей. Кровь этих людей — на высохших, в старческой "гречке" руках Джо Байдена. Это предательство, если называть вещи своими именами.Республиканцы уже используют это как козырь в предвыборной борьбе, что тоже, конечно, выглядит крайне цинично. Тела жертв еще не успели остыть, а на них уже набирают политические очки.Демократы пытаются оправдываться. Они сразу нашли иранский след и заодно переложили вину на Россию. Якобы это российские военные передают затрофеенное американское оружие Тегерану, а тот уже пересылает его бойцам ХАМАС.Однако Иран официально заявил, что никакой поддержки палестинской группировке не оказывает. Непонятно также, зачем российским военным отдавать вооружения, если у них идет активная фаза СВО и оружие нужно им самим. Никаких доказательств "партнеры", естественно не предъявляют: только highly likely — все как мы любим.В самих США никто в иранский след толком не верит, зато предательство демократов видят все и несут Белый дом по кочкам. "Байден предал Израиль, — чеканит Дональд Трамп. — Я просто не понимаю, как евреи или те, кто любит Израиль — а протестанты, если честно, любят Израиль, — могут сегодня голосовать за демократов".Уникальное положение Израиля на Ближнем Востоке было обусловлено тем, что за его спиной всегда маячил старший брат — США. Ну как в дворовых разборках говорят хулиганам: "Я сейчас брата наберу, он придет и вам всем наваляет". Но сейчас в этой давно испытанной схеме что-то пошло не так. Брат не просто не пришел, он еще и нашел общий язык с хулиганами.Европейцам стоит внимательно присмотреться к этому кейсу. Пока что они уговаривают себя, что это Россия во всем виновата — даже в обострении палестино-израильского конфликта. Ну мы к этому уже привыкли: "Что, часовню тоже я?"Но ведь если говорить серьезно, то перевезти контрабандой оружие с Украины в Западную Европу еще проще, чем на Ближний Восток. У него найдется немало потребителей — радикальных исламистов, радикальных неофашистов, да и просто преступных банд, которые рады поживиться на любом гражданском конфликте.Обеднение ЕС ведет к разрушению социального государства. Пособия, за которыми в Европу ехали миллионы мигрантов, в один прекрасный день могут отменить или обесценить. Ну и что тогда будут делать толпы этих людей, которым нечем станет кормить своих жен и детей? Обычно массовые выступления в Европе с показательной жестокостью разгоняют силовики. Но что если у протестантов на этот раз окажется огнестрельное оружие в количестве?Европейцы боятся посмотреть в глаза правде: контрабандные американские стволы вполне могут оказаться на их территории, а ружье из первого акта всегда стреляет в третьем — это не в ГРУ придумали, это русский классик отметил. В случае полномасштабного гражданского конфликта в Европе США с удовольствием будут поставлять оружие всем сторонам, но даже не подумают вмешаться, чтобы защитить законные правительства.Будет какая-то высшая справедливость, если западное оружие, поставлявшееся, чтобы убивать русских, вернется к своим хозяевам и будет обращено против них. В Вашингтоне же сделают вид, что ничего не происходит. У них такой стиль общения с союзниками: это бизнес, ничего личного. Израиль не даст соврать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/kolichestvo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vozroslo-do-chetyrekh-1048552034.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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колумнисты, израиль, палестина, политика, в мире, сша