https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/tarifnaya-stavka-naloga-na-transportnye-sredstva-v-abkhazii-mozhet-uvelichitsya--1048572350.html

Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии может увеличиться

Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии может увеличиться

Дорожный фонд Абхазии разработал законопроект, который будет рассмотрен на заседании сессии Народного Собрания Абхазии до конца года. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T08:55+0300

2023-10-12T08:55+0300

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абхазия

в абхазии

дорожный фонд абхазии

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии к 2026 году может повыситься в три раза, рассказал в интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Виталий Цвижба.Законопроект, разработанный фондом и предусматривающий увеличение тарифной ставки налога на транспортные средства, будет рассмотрен Парламентом до конца этого года.По словам Цвижба, такая мера позволит увеличить бюджет фонда до 300 миллионов рублей.Он объяснил, что тарифная сетка будет зависеть от мощности двигателя.Также, по словам Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будут поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии.Как считает зампредседателя, увеличение бюджета позволит проводить дополнительные ремонтные и восстановительные работы. К примеру, по его словам, станет возможным обновить инфраструктуру двух тоннелей в Гагре, на это необходимо порядка 40 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/novye-vozmozhnosti-kak-v-abkhazii-mozhet-pomenyatsya-strakhovanie-inostrannogo-avtomobilya-1044985926.html

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