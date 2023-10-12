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https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/tarifnaya-stavka-naloga-na-transportnye-sredstva-v-abkhazii-mozhet-uvelichitsya--1048572350.html
Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии может увеличиться
Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии может увеличиться
Дорожный фонд Абхазии разработал законопроект, который будет рассмотрен на заседании сессии Народного Собрания Абхазии до конца года. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии к 2026 году может повыситься в три раза, рассказал в интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Виталий Цвижба.Законопроект, разработанный фондом и предусматривающий увеличение тарифной ставки налога на транспортные средства, будет рассмотрен Парламентом до конца этого года.По словам Цвижба, такая мера позволит увеличить бюджет фонда до 300 миллионов рублей.Он объяснил, что тарифная сетка будет зависеть от мощности двигателя.Также, по словам Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будут поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии.Как считает зампредседателя, увеличение бюджета позволит проводить дополнительные ремонтные и восстановительные работы. К примеру, по его словам, станет возможным обновить инфраструктуру двух тоннелей в Гагре, на это необходимо порядка 40 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/novye-vozmozhnosti-kak-v-abkhazii-mozhet-pomenyatsya-strakhovanie-inostrannogo-avtomobilya-1044985926.html
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абхазия, дорожный фонд абхазии
абхазия, дорожный фонд абхазии

Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии может увеличиться

08:55 12.10.2023 (обновлено: 10:33 12.10.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Пробки в городе Сухум
Пробки в городе Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Дорожный фонд Абхазии разработал законопроект, который будет рассмотрен на заседании сессии Народного Собрания Абхазии до конца года.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Тарифная ставка налога на транспортные средства в Абхазии к 2026 году может повыситься в три раза, рассказал в интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Виталий Цвижба.
Законопроект, разработанный фондом и предусматривающий увеличение тарифной ставки налога на транспортные средства, будет рассмотрен Парламентом до конца этого года.
По словам Цвижба, такая мера позволит увеличить бюджет фонда до 300 миллионов рублей.
Он объяснил, что тарифная сетка будет зависеть от мощности двигателя.

"Если сейчас минимальная оплата за двигатели мощностью менее 100 лошадиных сил - от 600-1500 рублей, то в 2026 году она поднимется от 1500 и выше в зависимости от мощности", – сказал он.

Также, по словам Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будут поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии.
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Как считает зампредседателя, увеличение бюджета позволит проводить дополнительные ремонтные и восстановительные работы. К примеру, по его словам, станет возможным обновить инфраструктуру двух тоннелей в Гагре, на это необходимо порядка 40 миллионов рублей.
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