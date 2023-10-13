https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/komanda-medialigi-fk-10-provela-trenirovku-v-preddverii-matcha-s-apsny-1048600763.html

Команда Медиалиги ФК "10" провела тренировку в преддверии матча с "Апсны"

Команда Медиалиги ФК "10" провела тренировку в преддверии матча с "Апсны"

Футбольный матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и сборной "Апсны" состоится на столичном стадионе "Динамо" 14 октября в 15:00. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда российской Медиалиги ФК "10" провела тренировку на стадионе "Динамо" в преддверии матча со сборной "Апсны". "Подобный матч в Абхазии проходит впервые. Желание изъявил президент команды ФК "10" Азамат Мусагалиев. Советник главы Федерации футбола Абхазии, наш товарищ и друг, который работает в России, Дима Кортава, известный всем по выступлениям за сборную Абхазии в 2016 году, является одним из организаторов Медиалиги. Они связались с Азаматом и выступили с предложением. Мы с удовольствием согласились", - сказал президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа. Он отметил, что молодое поколение любителей футбола в республике с удовольствием следит за Медиалигой. "Они знают этих футболистов, многие из которых в свое время покоряли и Премьер-лигу России, есть и ребята, которые играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы решили, что этот матч может быта интересным. Мы собрали нашу команду из игроков Чемпионата Абхазии. Это не сборная Абхазии, а команда "Апсны", - уточнил Логуа. Президент ФК "10" знаменитый российский комик Азамат Мусагалиев. В составе команды выступают игроки, которые принимали участие в Премьер-лиге, показывали свое мастерство в матчах Лиги чемпионов - Александр Сапета и Игорь Киреев. Кроме того за ФК "10" выступает лучший игрок Медиалиги - Кутуз (Сергей Кутузов - прим.ред). Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает в качестве информационного партнера футбольного матча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/sbornaya-abkhazii-poedet-na-chempionat-mira-po-futbolu-conifa-2024-1047964411.html

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