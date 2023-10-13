https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/mayning-fermu-vyyavili-v-sele-gumista-1048597633.html

Майнинг-ферму выявили в селе Гумиста

Майнинг-ферму выявили в селе Гумиста

Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госстандарта... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T16:11+0300

2023-10-13T16:11+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выявили майнинг-ферму в селе Гумиста Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Там изъяли 11 аппаратов по добыче криптовалют, они были изъяты и помещены на склад временного хранения. В отношении владельца оборудования, Давида Квачантирадзе, составлен административный протокол.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2023 года.

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