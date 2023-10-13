https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/mayning-fermu-vyyavili-v-sele-gumista-1048597633.html
Майнинг-ферму выявили в селе Гумиста
Майнинг-ферму выявили в селе Гумиста
Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госстандарта... 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T16:11+0300
2023-10-13T16:11+0300
2023-10-13T16:19+0300
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выявили майнинг-ферму в селе Гумиста Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Там изъяли 11 аппаратов по добыче криптовалют, они были изъяты и помещены на склад временного хранения. В отношении владельца оборудования, Давида Квачантирадзе, составлен административный протокол.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2023 года.
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Майнинг-ферму выявили в селе Гумиста
16:11 13.10.2023 (обновлено: 16:19 13.10.2023)
Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госстандарта и РЭС.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов выявили майнинг-ферму в селе Гумиста Сухумского района. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Там изъяли 11 аппаратов по добыче криптовалют, они были изъяты и помещены на склад временного хранения.
В отношении владельца оборудования, Давида Квачантирадзе, составлен административный протокол.
Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2023 года.