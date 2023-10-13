https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/muzykalno-poeticheskiy-vecher-ko-dnyu-uchitelya-proshel-v-dome-moskvy-1048599888.html

Музыкально-поэтический вечер ко Дню учителя прошел в "Доме Москвы"

Музыкально-поэтический вечер ко Дню учителя прошел в "Доме Москвы"

Режиссером-постановщиком творческого вечера выступил заслуженный артист Абхазии, театральный режиссер Джамбул Жордания, организаторами выступили Департамент... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T20:24+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Творческий музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию Дня учителя, прошел в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба центра. "Работа учителя очень сложная и для того, чтобы воспитать достойных и честных граждан страны нужно постоянно вести с ними честный диалог. Каждый ученик в школе талантлив по-своему и к каждому нужен свой индивидуальный подход. Искусство педагогики - распознать в каждом личность", - сказал, открывая мероприятие, советник директора центра Борис Накопия.На вечер были приглашены педагоги, которым в октябре 2023 года было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия", а также же, кто принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.Перед гостями выступили профессиональные актеры и сухумские школьник. Они исполнили известные советские песни, прочитали стихи и отрывки рассказов Фазиля Искандера и Андрея Дементьева, посвященные школьным годам. В конце вечере всем учителям были вручены букеты цветов и памятные подарки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/devyati-pedagogam-prisvoeno-zvanie--zasluzhennyy-uchitel-respubliki-abkhaziya-1048464672.html

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