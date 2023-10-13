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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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