https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/putin-nazval-srok-nakhozhdeniya-v-nagornom-karabakhe-rossiyskikh-mirotvortsev-1048598892.html
Путин назвал срок нахождения в Нагорном Карабахе российских миротворцев
Путин назвал срок нахождения в Нагорном Карабахе российских миротворцев
28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о том, что республика прекратит свое существование к 2024 году. Территория будет... 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T19:13+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин заявил, что, ранее достигнутым договоренностям, российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости."Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал он.Ранее, во время заседание Совета глав-государств СНГ российский президент отметил, что добровольцы добросовестно выполняли свою миссию в рамках своих полномочий.Результатом антитеррористической операции азербайджанской армии, начавшейся 19 сентября, стал указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, согласно которому республика прекратит свое существование к 2024 году. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана. Минобороны страны также сообщало, что с 19 сентября российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/rossiya-napravila-v-armeniyu-shest-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-1048597789.html
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новости, россия, нагорно-карабахская республика, в мире
новости, россия, нагорно-карабахская республика, в мире
Путин назвал срок нахождения в Нагорном Карабахе российских миротворцев
28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о том, что республика прекратит свое существование к 2024 году. Территория будет реинтегрирована в состав Азербайджана.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
В ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин заявил, что, ранее достигнутым договоренностям, российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал он.
Ранее, во время заседание Совета глав-государств СНГ российский президент отметил, что добровольцы добросовестно выполняли свою миссию в рамках своих полномочий.
Результатом антитеррористической операции азербайджанской армии, начавшейся 19 сентября, стал указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, согласно которому республика прекратит свое существование к 2024 году.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана. Минобороны страны также сообщало, что с 19 сентября российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха.