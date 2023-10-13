https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/rossiya-napravila-v-armeniyu-shest-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-1048597789.html

Россия направила в Армению шесть тонн гуманитарной помощи

Россия направила в Армению шесть тонн гуманитарной помощи

В сентябре 2023 года Баку начал проведение в Нагорном Карабахе антитеррористической операции, результатом которой стал роспуск всех государственных органов... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T16:42+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Русская гуманитарная миссия доставила в Армению шесть тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Россотрудничества в стране. Вещи отвезут в города и населенные пункты, в которых работают центры помощи беженцам – Мецамор, Джермук, Цахкадзор, Гавар, Севан и Масис.19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористическую операцию" с целью восстановления конституционного строя на территории республики.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.21 сентября в городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о том, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/putin-rossiya-15-let-predlagala-armenii-poyti-na-kompromiss-s-baku-1048470783.html

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