https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/serial-odnazhdy-v-abkhazii-vyshel-na-platforme-start-1048591170.html

Сериал "Однажды в Абхазии" вышел на платформе "Start"

Сериал "Однажды в Абхазии" вышел на платформе "Start"

Продюсер и исполнитель главной роли в сериале, который снимался в республике – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссером стал Теймураз... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Выход комедийного сериала "Однажды в Абхазии" состоялся на платформе "Start" в пятницу, 13 октября."Однажды в Абхазии" – это история про обычного жителя республики, сотрудника МЧС, который столкнулся с несправедливостью, исходящей от власти. По словам Тания, такая история могла произойти где угодно.Съемки сериала, который на ранних этапах имел название "Независимый", прошли в Абхазии и длились 51 день. Подготовка к ним, по словам Тания, шла несколько месяцев. Несмотря на то, что в ходе съемочного процесса команда сталкивалась с рядом трудностей, жители Абхазии, руководители и сотрудники ведомств и министерств оказывали всю необходимую помощь в решении проблем, подчеркнул продюсер.Тания признался, что переживает в день премьеры, но, по его словам, первые две серии уже набрали позитивные отзывы и более 100 тысяч просмотров. Всего картина состоит из восьми серий, начиная с третьей, они будут выходить раз в неделю. Последний эпизод выйдет 24 ноября."Однажды в Абхазии" – комедийный сериал, снятый чемпионами Высшей лиги КВН, командой "Нарты из Абхазии". Съемочная группа в большинстве состояла из местных жителей. В картине принял участие и шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, которому досталась роль посла России, эпизодическую роль сыграл бывший ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/novuyu-versiyu-protivostoyaniya-snyali-v-abkhazii-1047303225.html

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