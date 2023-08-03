https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/novuyu-versiyu-protivostoyaniya-snyali-v-abkhazii-1047303225.html

Новую версию "Противостояния" сняли в Абхазии

Новую версию "Противостояния" сняли в Абхазии

Советская версия "Противостояния" появилась на больших экранах в 1985 году. Главную роль в фильме Семена Арановича сыграл Олег Басилашвили. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T19:26+0300

2023-08-03T19:26+0300

2023-08-03T19:29+0300

в абхазии

абхазия

кино

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047303640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94213db361edfed67de0d32ee8a783b9.jpg

СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии завершаются съемки фильма "Противостояние" по одноименному роману советского писателя Юлиана Семенова. "Возникла мысль адаптировать, снять в более современном варианте, потому что уже новые артисты, новые зрители, хочется обновления", - поделился исполнитель главной роли, Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков.Актер рассказал, что в Абхазию он приехал впервые, и благодаря съемкам за несколько дней побывал во многих местах. "У вас невероятный прекрасный край, прекрасная природа, люди очень добрые, отзывчивые, куда ни придешь, везде угощают. Мы снимали здесь, в Сухуме, на даче Горбачева в Мюссере, потом мы снимали на Рице", - рассказал он. Абхазия, по его словам, как нельзя лучше подходит для съемок кино, для этого в республике есть все - природа, климат, архитектура. По словам режиссера картины Тимура Алпатова, часть действия в романе и советском фильме проходила в Абхазии, и локацию решили не менять. "Абхазию мы выбрали потому, что она есть сюжетно в книге, в оригинале, и в старом фильме. Поэтому мы решили эту канву не менять и приехать сюда. Мы снимаем в Абхазии то что нам понравилось на глаз, красоту. Работали на озере Рица, на серпантине на Рицу, снимали эпизоды в Гудауте и сейчас перебрались в Сухум. В Сухуме снимаем набережную, снимали старый порт, будем снимать в аэропорту", - рассказал он. "Делать кино" в Абхазии, по мнению режиссера, очень удобно. И важную роль в этом играют местные жители, которые помогают в съемочном процессе."Этот фильм – это переосмысление старого фильма, не ремейк, а совершенно новая версия. Мы стараемся, чтобы фильм был таким красочным, потому, что старый был сдержанным и достаточно строгим. Здесь мы хотим сделать очень красивой и вашу страну, как могли показали ее со всех красивых углов и ракурсов, которые мы увидели", - отметил режиссер. 4 августа - последние съемки фильма в Абхазии, выход картины на "Первом канале" планируется на майских праздниках 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/takie-obstoyatelstva-chkadua-o-konkurse-filmov-i-ob-abkhazskom-kinematografe--1043755367.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/imya-simvol-33-chast-filma-ob-uchenom-nikolae-albove-snimut-v-abkhazii-1046379192.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кино, новости