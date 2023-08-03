Новую версию "Противостояния" сняли в Абхазии
19:26 03.08.2023 (обновлено: 19:29 03.08.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукСъемки фильма "Противостояние"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Советская версия "Противостояния" появилась на больших экранах в 1985 году. Главную роль в фильме Семена Арановича сыграл Олег Басилашвили.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии завершаются съемки фильма "Противостояние" по одноименному роману советского писателя Юлиана Семенова.
"Возникла мысль адаптировать, снять в более современном варианте, потому что уже новые артисты, новые зрители, хочется обновления", - поделился исполнитель главной роли, Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков.
Актер рассказал, что в Абхазию он приехал впервые, и благодаря съемкам за несколько дней побывал во многих местах.
"У вас невероятный прекрасный край, прекрасная природа, люди очень добрые, отзывчивые, куда ни придешь, везде угощают. Мы снимали здесь, в Сухуме, на даче Горбачева в Мюссере, потом мы снимали на Рице", - рассказал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Владимиром Вдовиченко
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Владимиром Вдовиченко
© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
© Sputnik / Марианна Кубрава Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Съемки фильма "Противостояние"
© Sputnik / Томас Тхайцук Тимур Алпатов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Алпатов
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Владимиром Вдовиченко
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Съемки фильма "Противостояние"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Алпатов
Абхазия, по его словам, как нельзя лучше подходит для съемок кино, для этого в республике есть все - природа, климат, архитектура.
По словам режиссера картины Тимура Алпатова, часть действия в романе и советском фильме проходила в Абхазии, и локацию решили не менять.
"Абхазию мы выбрали потому, что она есть сюжетно в книге, в оригинале, и в старом фильме. Поэтому мы решили эту канву не менять и приехать сюда. Мы снимаем в Абхазии то что нам понравилось на глаз, красоту. Работали на озере Рица, на серпантине на Рицу, снимали эпизоды в Гудауте и сейчас перебрались в Сухум. В Сухуме снимаем набережную, снимали старый порт, будем снимать в аэропорту", - рассказал он.
"Делать кино" в Абхазии, по мнению режиссера, очень удобно. И важную роль в этом играют местные жители, которые помогают в съемочном процессе.
"Этот фильм – это переосмысление старого фильма, не ремейк, а совершенно новая версия. Мы стараемся, чтобы фильм был таким красочным, потому, что старый был сдержанным и достаточно строгим. Здесь мы хотим сделать очень красивой и вашу страну, как могли показали ее со всех красивых углов и ракурсов, которые мы увидели", - отметил режиссер.
4 августа - последние съемки фильма в Абхазии, выход картины на "Первом канале" планируется на майских праздниках 2024 года.