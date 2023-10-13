https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/sostoyanie-ranenogo-zhurnalista-sputnik-akifi-udalos-stabilizirovat-1048598240.html

Состояние раненого журналиста Sputnik Акифи удалось стабилизировать

Состояние раненого журналиста Sputnik Акифи удалось стабилизировать

12 октября в результате удара украинского дрона в Белгороде были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T17:28+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Врачам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного после удара украинского дрона по Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Белгородской областной клинической больницы Романа Проценко.Пострадавший находится в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких. У него ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Супруга Акифи, Олеся, в сознании. Врачи уточняют, что она находится в реанимации с переломом ноги и сотрясением мозга, ее состояние остается стабильно тяжелым. Украинский дрон ударил по жилому дому в Белгородской области в ночь на 12 октября. В результате пострадали 29-летний Хайбар Акифи и его супруга Олеся Акифи, родители которой погибли при ударе. Кроме того, пара лишилась дочери – четырехлетней Амины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/zhurnalist-sputnik-s-zhenoy-raneny-pri-udare-drona-vsu-pod-belgorodom-ikh-doch-pogibla-1048582490.html

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