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Три тысячи учебников по абхазскому языку для детей доставили в республику

Три тысячи учебников по абхазскому языку для детей доставили в республику

В пятницу, 13 октября, премьер-министр Александр Анкваб встретился с главой Госуправления по государственной языковой политике Гундой Квициния и главным... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T18:49+0300

2023-10-13T18:49+0300

2023-10-13T18:49+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В Абхазию привезли три тысячи экземпляров четырех новых учебников для изучения абхазского языка для детей от трех до десяти лет, рассказала на встрече с премьер-министром Александром Анкваб начальница Госуправления по государственной языковой политике Гунда Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.По словам Квициния, работа над пособиями шла около полугода, в ней принимали участие филологи, художники и методисты. Большая часть книг будет распределена между детскими садами и школами в разных районах страны. Кроме того, Гунда Квициния рассказала, что готовится к изданию Руководство по делопроизводству на абхазском языке, а до конца года выйдет 11 дублированных мультфильмов.На встрече также обсудили возможность издания детской художественной литературы на абхазском языке, издание оригинальной абхазской литературы и план мероприятий управления на 2024 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/tretya-partiya-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-pribyla-iz-rossii-v-abkhaziyu-1048054253.html

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