https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/troikh-ukrainskikh-morpekhov-osudili-za-prestupleniya-protiv-grazhdanskikh-lits-1048600163.html

Троих украинских морпехов осудили за преступления против гражданских лиц

Троих украинских морпехов осудили за преступления против гражданских лиц

Российские правоохранительные органы расследуют преступления украинских военнослужащих, совершенные против мирного населения новых регионов. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T20:12+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Трое украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ осуждены на длительные тюремные сроки в исправительной колонии строгого режима за преступления против мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.В ходе следствия было установлено, что 31 марта 2022 года морпехи находились на боевой позиции в Мариуполе. Они увидели три приближающихся к ним гражданских автомобиля, к боковым зеркалам и ручкам которых, согласно показаниям обвиняемых, были привязаны белые ленточки - свидетельство того, что в машинах сидели мирные граждане, у которых, судя по всему, не было оружия.Овчаренко, Макусей и Семчук получили от вышестоящих командиров приказ убить водителей и пассажиров, так как те, по их мнению могли оказывать содействие российским военным. Машины были расстреляны из автоматов - четверо мужчин и одна женщина, сидевшие в них, погибли. За совершенные преступления Владислав Овчаренко был приговорен к 27 годам лишения свободы, Роман Макусей и Вадим Семчук - к 28 годам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-pozhiznennomu-sroku-za-tri-ubiystva-1048590214.html

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