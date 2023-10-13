https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-pozhiznennomu-sroku-za-tri-ubiystva-1048590214.html

Украинский военный приговорен к пожизненному сроку за три убийства

Украинский военный приговорен к пожизненному сроку за три убийства

Следственный комитет России расследует преступления против мирного населения новых регионов, совершенные украинскими военнослужащими 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T10:58+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной республики приговорил начальника службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Дениса Мирзу к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Об этом сообщает Генпрокуратура России.В ходе расследования было установлено, что в марте 2022 года Мирза и его сослуживцы находились на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища.Командир отдал ему приказ об убийстве мирного жителя, зашедшего на территорию училища, и Мирза выстрелил в человека из пистолета.В этот же период обвиняемый вместе с Олегом Завалецким расстреляли в подвале двух гражданских и дали приказ военнослужащему Николаю Олексенко об устранении еще трех человек, которые шли по улице. Одному мужчине удалось спастись, двое погибли на месте. Уголовные дела в отношении Завалецкого и Олексенко сейчас рассматриваются в Верховном суде ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1048088411.html

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