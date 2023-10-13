https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/urozhay-mandarinov-v-galskom-rayone-sostavit-primerno-15-tysyachi-tonn-1048588269.html
Урожай мандаринов в Галском районе составит примерно 1,5 тысячи тонн
Урожай мандаринов в Галском районе составит примерно 1,5 тысячи тонн
По информации главы администрации района, в хороший урожайный год и при благоприятных погодных условиях в районе собирают 2-3 тысячи тонн мандаринов. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T09:00+0300
2023-10-13T09:00+0300
2023-10-13T10:03+0300
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Урожай мандаринов в Галском районе в 2023 году составит примерно 1,5 тысячи тонн, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава администрации района Константин Пилия.Пилия отметил, что в текущем году показатели урожая средние. По его словам, качество цитрусов хорошее, но, если погода изменится и пойдут дожди, то будет много мелких плодов.Он также добавил, что на качество фруктов повлияло и своевременное лечение деревьев от вредителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/bartsits-abkhazii-nuzhny-sobstvennye-syrevye-bazy-1048586846.html
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абхазия, новости, галский район, сельское хозяйство, мандарины
абхазия, новости, галский район, сельское хозяйство, мандарины
Урожай мандаринов в Галском районе составит примерно 1,5 тысячи тонн
09:00 13.10.2023 (обновлено: 10:03 13.10.2023)
По информации главы администрации района, в хороший урожайный год и при благоприятных погодных условиях в районе собирают 2-3 тысячи тонн мандаринов.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik.
Урожай мандаринов в Галском районе в 2023 году составит примерно 1,5 тысячи тонн, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik
глава администрации района Константин Пилия.
Пилия отметил, что в текущем году показатели урожая средние. По его словам, качество цитрусов хорошее, но, если погода изменится и пойдут дожди, то будет много мелких плодов.
Он также добавил, что на качество фруктов повлияло и своевременное лечение деревьев от вредителей.