https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/urozhay-mandarinov-v-galskom-rayone-sostavit-primerno-15-tysyachi-tonn-1048588269.html

Урожай мандаринов в Галском районе составит примерно 1,5 тысячи тонн

Урожай мандаринов в Галском районе составит примерно 1,5 тысячи тонн

По информации главы администрации района, в хороший урожайный год и при благоприятных погодных условиях в районе собирают 2-3 тысячи тонн мандаринов. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T09:00+0300

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2023-10-13T10:03+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Урожай мандаринов в Галском районе в 2023 году составит примерно 1,5 тысячи тонн, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава администрации района Константин Пилия.Пилия отметил, что в текущем году показатели урожая средние. По его словам, качество цитрусов хорошее, но, если погода изменится и пойдут дожди, то будет много мелких плодов.Он также добавил, что на качество фруктов повлияло и своевременное лечение деревьев от вредителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/bartsits-abkhazii-nuzhny-sobstvennye-syrevye-bazy-1048586846.html

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