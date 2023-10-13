https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/zvaniya-srednego-i-mladshego-nachalstvuyuschego-sostava-prisvoeny-sotrudnikam-sobr-1048595425.html

Звания среднего и младшего начальствующего состава присвоены сотрудникам СОБР

Звания среднего и младшего начальствующего состава присвоены сотрудникам СОБР

Звания были присвоены в связи с празднованием 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T15:00+0300

2023-10-13T15:00+0300

2023-10-13T15:15+0300

абхазия

новости

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0d/1048595233_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7e04f4628afc413f441be674aced40e7.jpg

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут присвоил очередные специальные звания среднего и младшего начальствующего состава личному составу спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает пресс-служба МВД."Я поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю вам благополучия, мира, добра, самое главное, чтобы все ваши навыки вам не пришлось применять в боевых условиях. Желаю вам карьерного роста", – сказал он.Сотрудники СОБР МВД Абхазии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в стране, принимают участие в задержании особо опасных преступников и проведении спецопераций против организованной преступности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/1048343110.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии