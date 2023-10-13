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Звания среднего и младшего начальствующего состава присвоены сотрудникам СОБР
Звания среднего и младшего начальствующего состава присвоены сотрудникам СОБР
Звания были присвоены в связи с празднованием 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут присвоил очередные специальные звания среднего и младшего начальствующего состава личному составу спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает пресс-служба МВД."Я поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю вам благополучия, мира, добра, самое главное, чтобы все ваши навыки вам не пришлось применять в боевых условиях. Желаю вам карьерного роста", – сказал он.Сотрудники СОБР МВД Абхазии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в стране, принимают участие в задержании особо опасных преступников и проведении спецопераций против организованной преступности.
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии

Звания среднего и младшего начальствующего состава присвоены сотрудникам СОБР

15:00 13.10.2023 (обновлено: 15:15 13.10.2023)
© Foto / пресс-служба МВД РАРоберт Киут присвоил очередные специальные звания среднего и младшего состава СОБР МВД РА
Роберт Киут присвоил очередные специальные звания среднего и младшего состава СОБР МВД РА - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2023
© Foto / пресс-служба МВД РА
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Звания были присвоены в связи с празднованием 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут присвоил очередные специальные звания среднего и младшего начальствующего состава личному составу спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Киут подчеркнул особое положение СОБР в правоохранительной системе республики, при этом отметив, что требования к профессионализму сотрудников будут возрастать, а также поздравил бойцов c прошедшим Днем Победы и Независимости Абхазии.

"Я поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю вам благополучия, мира, добра, самое главное, чтобы все ваши навыки вам не пришлось применять в боевых условиях. Желаю вам карьерного роста", – сказал он.
Сотрудники СОБР МВД Абхазии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в стране, принимают участие в задержании особо опасных преступников и проведении спецопераций против организованной преступности.
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