https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/chislo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vyroslo-do-16-1048603734.html

Число погибших в Израиле россиян выросло до 16

Число погибших в Израиле россиян выросло до 16

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T14:46+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. С момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в субботу 7 октября, погибли 16 россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тель-Авиве.Все они, уточняется в диппредставительстве, также обладали гражданством Израиля. Еще по крайней мере один россиянин с израильским гражданством числится в списке заложников ХАМАС, которых увезли в сектор Газа. Кроме того, еще восемь россиян числятся пропавшими без вести. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.По последним данным, за это время со стороны Израиля погибли 1300 человек, 3400 были ранены, в секторе Газа погибли 1845 человек, ранения получили не менее 6700. В плену у ХАМАС, сообщает Тель-Авив, находится около 120 мирных жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/nebenzya-blizhniy-vostok-nakhoditsya-na-grani-polnomasshtabnoy-voyny-1048601647.html

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