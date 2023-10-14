https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/nebenzya-blizhniy-vostok-nakhoditsya-na-grani-polnomasshtabnoy-voyny-1048601647.html

Небензя: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Небензя: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Утром субботы, 7 октября, Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках операции "Потоп Аль-Аксы", объявленной военным крылом... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну, заявил журналистам постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что Москва осуждает крайнюю жестокость и убийства мирных жителей с обеих сторон. Но, несмотря на то, что у Израиля есть полное право защищать своих граждан, его действия в секторе Газа неприемлемы. "Неизбирательные обстрелы жилых зон в Газе, отключение этой территории от воды и электричества, ее блокада, которая напоминает нам блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, также неприемлемы. Требование эвакуировать более одного миллиона мирных жителей в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям в регионе и глобально", — заключил постпред.Палестино-израильский конфликт длится уже более 70 лет. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Неделю назад Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.По последним данным, за это время со стороны Израиля погибли 1300 человек, 3400 были ранены, в секторе Газа погибли 1845 человек, ранения получили не менее 6700.Кроме того, армия Израиля сообщила, что более 120 гражданских лиц удерживаются бойцами ХАМАС в заложниках в секторе Газа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/putin-nazval-edinstvenno-vernoe-reshenie-palestino-izrailskogo-konflikta-1048594964.html

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