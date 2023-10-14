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Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края
Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края
После начала военной спецоперации на Украине Киев начал предпринимать попытки атаковать объекты в приграничных российских регионах с помощью дронов. 14.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-14T08:59+0300
2023-10-14T08:59+0300
2023-10-14T10:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два украинских беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря у побережья Кубани, сообщает Министерство обороны России."14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.Для обеспечения безопасности были временно ограничены полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушло пять рейсов. С 07:25 воздушная гавань работает в штатном режиме - рейсы отправляются и принимаются по расписанию.Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/rossiyskie-voyska-nanesli-vosem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-kieva-za-nedelyu-1048598388.html
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россия, украина, новости, краснодарский край, министерство обороны рф
россия, украина, новости, краснодарский край, министерство обороны рф
Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края
08:59 14.10.2023 (обновлено: 10:23 14.10.2023)
После начала военной спецоперации на Украине Киев начал предпринимать попытки атаковать объекты в приграничных российских регионах с помощью дронов.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Два украинских беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря у побережья Кубани, сообщает
Министерство обороны России.
"14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.
Для обеспечения безопасности были временно ограничены полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушло пять рейсов. С 07:25 воздушная гавань работает в штатном режиме - рейсы отправляются и принимаются по расписанию.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.