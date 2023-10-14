https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html

Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края

Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края

После начала военной спецоперации на Украине Киев начал предпринимать попытки атаковать объекты в приграничных российских регионах с помощью дронов. 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T08:59+0300

2023-10-14T08:59+0300

2023-10-14T10:23+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два украинских беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря у побережья Кубани, сообщает Министерство обороны России."14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.Для обеспечения безопасности были временно ограничены полеты в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушло пять рейсов. С 07:25 воздушная гавань работает в штатном режиме - рейсы отправляются и принимаются по расписанию.Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/rossiyskie-voyska-nanesli-vosem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-kieva-za-nedelyu-1048598388.html

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