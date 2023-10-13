https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/rossiyskie-voyska-nanesli-vosem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-kieva-za-nedelyu-1048598388.html

Российские войска нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Киева за неделю

Российские войска нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Киева за неделю

Целями ударов были склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T18:03+0300

2023-10-13T18:03+0300

2023-10-13T18:03+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. С 7 по 13 октября российские войска нанесли восемь групповых ударов беспилотниками и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" по украинским объектам, сообщает Министерство обороны России.За неделю на Купянском направлении было отражено 46 атак противника. Киев потерял более 830 солдат убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения.На Краснолиманском направлении за этот период были отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ, уничтожены более 895 военнослужащих противника, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, реактивная система залпового огня "Vampire".Ведомство сообщает, что за неделю на Донецком направлении противник потерял более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ. На Южно-Донецком направлении – более 1285 бойцов, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении с 7 по 13 октября были уничтожены 385 украинских солдат, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении – до 325 военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", 53 автомобиля, три склада с боеприпасами.Истребительной авиацией ВКС России был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, морская авиация Черноморского флота уничтожила в морской акватории безэкипажный катер ВСУ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия противника поразили: штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У", зенитный ракетный комплекс С-300, две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У, склады авиационных средств поражения, хранилища авиационного топлива на аэродромах "Озерное" и "Миргород".Средства ПВО России в течение недели перехватили 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты "Нептун", уничтожили 218 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/rossiyskie-voyska-unichtozhili-raketnyy-sklad-gruppirovki-kherson-1048551739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/kiev-poteryal-do-140-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048539431.html

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