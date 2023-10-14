https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/krymskiy-most-polnostyu-vosstanovlen-na-18-dney-ranshe-sroka-1048603154.html

Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока

Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока

17 июля 2023 года в результате террористической атаки были повреждены пролетные строения и опоры автодорожной части Крымского моста. Сильнее всего пострадала... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T13:28+0300

2023-10-14T13:28+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Крымский мост полностью восстановлен после теракта на 18 дней раньше срока, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!", - написал он. Хуснуллин уточнил, что работы по восстановлению конструкции, которые должны были завершиться 1 ноября, по итогу длились меньше трех месяцев. На них ушло 534 тонны металлоконструкций и более 360 тонн асфальтобетона. Левая часть моста была открыта ранее, 14 сентября, и тоже с опережением сроков. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля 2023 года. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате теракта погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/vyshinskiy-o-krymskom-moste-moschnaya-zanoza-v-ukrainskom-soznanii---1046977967.html

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