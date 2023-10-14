https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-bolee-30-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1048611315.html

Российские средства ПВО сбили более 30 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО сбили более 30 украинских дронов за сутки

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражена живая сила и... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T18:30+0300

2023-10-14T18:30+0300

2023-10-14T18:30+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над Луганской Народной республикой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России. На Краснолиманском направлении были отражены две атаки, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад - ВСУ потеряли до 30 солдат, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", чтанция радиоэлектронной борьбы "Буковель".На Южно-Донецком потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении - более 35 солдат, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "МСТА-Б" и орудие М119. На Херсонском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, Киев потерял 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html

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