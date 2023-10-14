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Российские средства ПВО сбили более 30 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО сбили более 30 украинских дронов за сутки
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражена живая сила и... 14.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-14T18:30+0300
2023-10-14T18:30+0300
2023-10-14T18:30+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над Луганской Народной республикой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России. На Краснолиманском направлении были отражены две атаки, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад - ВСУ потеряли до 30 солдат, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", чтанция радиоэлектронной борьбы "Буковель".На Южно-Донецком потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении - более 35 солдат, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "МСТА-Б" и орудие М119. На Херсонском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, Киев потерял 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские средства ПВО сбили более 30 украинских дронов за сутки
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над Луганской Народной республикой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за истекшие сутки отражены семь атак ВСУ, пресечена деятельность группы диверсантов. Киев потерял до 215 солдат убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Krab".
На Краснолиманском направлении были отражены две атаки, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад - ВСУ потеряли до 30 солдат, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", чтанция радиоэлектронной борьбы "Буковель".
На Южно-Донецком потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении - более 35 солдат, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "МСТА-Б" и орудие М119.
На Херсонском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, Киев потерял 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30.