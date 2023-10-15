Абхазские каратисты заняли 19 призовых мест на первенстве Ростовской области
© Foto / Госкомспорта АбхазииАбхазские каратисты заняли 19 призовых мест на первенстве Ростовской области
© Foto / Госкомспорта Абхазии
Соревнования прошли в субботу, 14 октября, в Ростове-на-Дону, в них принимали участие более 200 каратистов.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские спортсмены завоевали 19 призовых мест на открытом первенстве Ростовской области по каратэ кекусинкай, сообщает Госкомспорта республики.
Также в этот же день проходил открытый фестиваль "Патриоты Дона" для спортсменов 6-7 и 8-9 лет.
В соревнованиях кумитэ и ката (кумитэ - бой соперников на татами, ката - последовательность движений в заданной последовательности, без соперника, прим. ред) приняли участие около 210 спортсменов в составе восьми команд из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Зеленограда, Батайска, Азова, Миллерово, Черкесска и Агудзеры.
"В соревнованиях по кумитэ от абхазской команды участвовали 22 спортсмена от 6 до 17 лет. По итогам первенства 19 наших бойцов заняли призовые места: 10 спортсменов заняли первые места, 5 - вторые и 4 - третьи", - сообщил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Виталий Читанава.
Победителями стали Самира Адлейба, Малика Зухба, Левон Ходжикян, Далмат Чагава, Руслан Карапетян, Рада Харчилава, Руслан Кандакчян, Александра Павлова, Элина Глушкова и Дарина Соя.
Вторые места заняли Давид Аджинджал, Арианна Мартиросян, Марианна Миносян, Аманда Зетлян и Леонель Дунамалян.
"Бронзу" завоевали Арсен Чакучян, Аделетти Мула Хасан Оглы, Виктория Кандакчян и Юрий Карапетян.
"В соревнованиях по кумитэ от абхазской команды участвовали 22 спортсмена от 6 до 17 лет. По итогам первенства 19 наших бойцов заняли призовые места: 10 спортсменов заняли первые места, 5 - вторые и 4 - третьи", - сообщил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Виталий Читанава.
Победителями стали Самира Адлейба, Малика Зухба, Левон Ходжикян, Далмат Чагава, Руслан Карапетян, Рада Харчилава, Руслан Кандакчян, Александра Павлова, Элина Глушкова и Дарина Соя.
Вторые места заняли Давид Аджинджал, Арианна Мартиросян, Марианна Миносян, Аманда Зетлян и Леонель Дунамалян.
"Бронзу" завоевали Арсен Чакучян, Аделетти Мула Хасан Оглы, Виктория Кандакчян и Юрий Карапетян.