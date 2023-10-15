https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/amerikanskiy-bespilotnik-zasekli-u-rossiyskikh-granits-nad-chernym-morem-1048618377.html

Американский беспилотник засекли у российских границ над Черным морем

Американский беспилотник засекли у российских границ над Черным морем

Для опознания цели был задействован дежурный истребитель Су-27 сил противовоздушной обороны. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T14:23+0300

2023-10-15T14:23+0300

2023-10-15T14:23+0300

новости

россия

сша

министерство обороны рф

в мире

черное море

су-27

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102803/88/1028038809_0:108:1218:793_1920x0_80_0_0_813375cf30926bf7cabb207c972104a8.jpg

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали американский беспилотник, приближающийся к государственной границе России над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk" ВВС США", - говорится в сообщении.При приближении российского самолета американский аппарат развернулся и улетел - нарушения госграницы допущено не было. Су-27, полет которого выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, благополучно вернулся на аэродром базирования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/presechena-masshtabnaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyskie-obekty-1048615491.html

россия

сша

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, сша, министерство обороны рф, в мире, черное море, су-27