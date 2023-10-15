https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/amerikanskiy-bespilotnik-zasekli-u-rossiyskikh-granits-nad-chernym-morem-1048618377.html
Американский беспилотник засекли у российских границ над Черным морем
Американский беспилотник засекли у российских границ над Черным морем
Для опознания цели был задействован дежурный истребитель Су-27 сил противовоздушной обороны. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T14:23+0300
2023-10-15T14:23+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали американский беспилотник, приближающийся к государственной границе России над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk" ВВС США", - говорится в сообщении.При приближении российского самолета американский аппарат развернулся и улетел - нарушения госграницы допущено не было. Су-27, полет которого выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, благополучно вернулся на аэродром базирования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/presechena-masshtabnaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyskie-obekty-1048615491.html
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новости, россия, сша, министерство обороны рф, в мире, черное море, су-27
новости, россия, сша, министерство обороны рф, в мире, черное море, су-27
Американский беспилотник засекли у российских границ над Черным морем
Для опознания цели был задействован дежурный истребитель Су-27 сил противовоздушной обороны.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik
. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали американский беспилотник, приближающийся к государственной границе России над акваторией Черного моря. Об этом сообщает
Министерство обороны.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk" ВВС США", - говорится в сообщении.
При приближении российского самолета американский аппарат развернулся и улетел - нарушения госграницы допущено не было.
Су-27, полет которого выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, благополучно вернулся на аэродром базирования.