https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/presechena-masshtabnaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyskie-obekty-1048615491.html
Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты
Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты
После начала военной спецоперации на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T09:00+0300
2023-10-15T09:00+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 октября пресекли массированную атакую ВСУ, совершенную с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.Ранее, 14 октября, были сбиты три украинских дрона - один над территорией Белгородской области, остальные - над акваторией Черного моря вблизи Сочи.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты
После начала военной спецоперации на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 октября пресекли массированную атакую ВСУ, совершенную с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает
Министерство обороны страны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.
Ранее, 14 октября, были сбиты три украинских дрона - один над территорией Белгородской области, остальные - над акваторией Черного моря вблизи Сочи.
После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.