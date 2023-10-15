https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/presechena-masshtabnaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyskie-obekty-1048615491.html

Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты

Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты

После начала военной спецоперации на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T09:00+0300

2023-10-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 октября пресекли массированную атакую ВСУ, совершенную с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.Ранее, 14 октября, были сбиты три украинских дрона - один над территорией Белгородской области, остальные - над акваторией Черного моря вблизи Сочи.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html

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