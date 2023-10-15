Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/presechena-masshtabnaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyskie-obekty-1048615491.html
Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты
Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты
После начала военной спецоперации на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T09:00+0300
2023-10-15T09:00+0300
новости
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047815249_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5183ce65174d433de5ecbc7b45c25d9.jpg
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 октября пресекли массированную атакую ВСУ, совершенную с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.Ранее, 14 октября, были сбиты три украинских дрона - один над территорией Белгородской области, остальные - над акваторией Черного моря вблизи Сочи.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047815249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86818620bdcec8eb0424d9175bf501fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Пресечена масштабная атака украинских беспилотников на российские объекты

09:00 15.10.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
После начала военной спецоперации на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 октября пресекли массированную атакую ВСУ, совершенную с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.
Ранее, 14 октября, были сбиты три украинских дрона - один над территорией Белгородской области, остальные - над акваторией Черного моря вблизи Сочи.
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Два украинских беспилотника были сбиты у побережья Краснодарского края
Вчера, 08:59
После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0