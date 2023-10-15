https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/gastronomicheskiy-festival-vkus-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1048617611.html

Гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии" открылся в Сухуме

Гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии" открылся в Сухуме

IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" продлится с 15 по 18 октября на площадках станции "Гума" и конференц-зала отеля "Атриум Виктория". 15.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Гастро-фестиваль "Вкус Абхазии" открылся в Сухуме в рамках IV туристический форума "VISIT АPSNY" в воскресенье, 15 октября."Уже четвертый форум "VISIT АPSNY" у нас проходит с 13 октября. С 13 по 15 октября у нас идет рекламный тур для тех, кто желает осмотреть достопримечательности и главные объекты Абхазии. А сегодня мы организовываем такой брендированный проект на "Гуме", который мы будем проводить ежегодно, это гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии", - рассказала президент Абхазского Союза туризма, организатор форума "VISIT АPSNY" Анна Калягина.В программу воскресного дня включены ярмарка продукции местных производителей, концерт, интерактивно-познавательная игра "Особенности национальной кухни", мастер-класс по изготовлению аджинджихуа и десерта из абхазской хурмы, чайная церемония, беседа с виноделом. А вечером, в 19:30 состоится показ фильма "Вкус жизни" в зоне летнего кинотеатра.IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" продолжится до 18 октября. В его программу будут входить пленарные дискуссии, экспертные сессии, круглые столы по разным темам, мастер-классы и выставки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/vzaimnyy-interes-kalyagina-i-churina-o-sotrudnichestve-rossii-i-abkhazii-v-tursfere-1048590116.html

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