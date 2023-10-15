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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять циклон с юго-запада. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В понедельник, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С полудня ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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