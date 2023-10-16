https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/akhsalba-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-oktyabrya-kurortnyy-sezon-zavershen--1048630546.html

Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен

Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен

Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, как осень вступает в свои права в Абхазии. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

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Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен

В отличие от первой половины октября, вторая будет дождливой, сообщила Ахсалба."Осадки не будут иметь обложной характер, по длительности не будут превышать 1-2 дней. В горах ожидаем мокрый снег", – рассказала Асида Ахсалба. Курортный сезон, по ее словам, завершился, так как температура морской воды уже 20 градусов, что уже не комфортно для большинства людей. Подробности слушайте в аудиофайле.

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