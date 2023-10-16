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Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, как осень вступает в свои права в Абхазии. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T12:50+0300
2023-10-16T12:50+0300
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Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен
В отличие от первой половины октября, вторая будет дождливой, сообщила Ахсалба."Осадки не будут иметь обложной характер, по длительности не будут превышать 1-2 дней. В горах ожидаем мокрый снег", – рассказала Асида Ахсалба. Курортный сезон, по ее словам, завершился, так как температура морской воды уже 20 градусов, что уже не комфортно для большинства людей. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: курортный сезон завершен
12:50 16.10.2023 (обновлено: 13:36 16.10.2023)
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, как осень вступает в свои права в Абхазии.
В отличие от первой половины октября, вторая будет дождливой, сообщила Ахсалба.
"Осадки не будут иметь обложной характер, по длительности не будут превышать 1-2 дней. В горах ожидаем мокрый снег", – рассказала Асида Ахсалба.
Курортный сезон, по ее словам, завершился, так как температура морской воды уже 20 градусов, что уже не комфортно для большинства людей.
Подробности слушайте в аудиофайле.