https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/bank-rossii-predstavil-obnovlennye-kupyury-nominalom-1000-i-5000-rubley-1048631079.html
Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T12:34+0300
2023-10-16T12:34+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает РИА Новости.Основная тема тысячной купюры - Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. На ней изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике, Музей археологии и этнографии в Уфе.Темой пятитысячной купюры стали Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне изображена стела "Европа – Азия", на обратной – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.Уточняется, что денежные купюры также будут иметь больше защитных знаков, чем купюры старого образца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/beskontaktnuyu-oplatu-kartami-apra-planiruyut-vnedrit-v-blizhayshee-vremya-1048515030.html
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новости, центральный банк рф, купюры, деньги, россия
новости, центральный банк рф, купюры, деньги, россия
Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
12:34 16.10.2023 (обновлено: 13:37 16.10.2023)
Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik.
Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает РИА Новости
.
Основная тема тысячной купюры - Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. На ней изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Темой пятитысячной купюры стали Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне изображена стела "Европа – Азия", на обратной – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.
Уточняется, что денежные купюры также будут иметь больше защитных знаков, чем купюры старого образца.