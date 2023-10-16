IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме

"Все наши усилия нацелены на то, чтобы развивать круглогодичный туристический сезон. Мы хотим, чтобы наши гости получали качественное обслуживание. За последние годы мы развили много развлечений, повысили уровень отелей. Мне кажется, что нам есть к чему стремиться. Развитие туризма – это важная комплексная задача, я надеюсь, что все, кто в этом бизнесе работает, присоединятся к нашему форуму", – сказал Калягина.