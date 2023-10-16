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IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме
IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме
В программе форума деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T11:38+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме в понедельник, 16 октября. Президент Абхазского союза туризма, организатор "VISIT АPSNY" Анна Калягина отметила, что форум традиционно проходит в столице республики, но в этот раз было решено сделать мероприятие более масштабным. Так, например, 15 октября уже прошел гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии", отметила она. В программе форума деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов. Кроме того, в рамках туристического форума состоится выставка производителей и поставщиков услуг и товаров. IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" продлится до 18 октября
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/gastronomicheskiy-festival-vkus-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1048617611.html
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IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме
11:38 16.10.2023 (обновлено: 11:56 16.10.2023)
В программе форума деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме в понедельник, 16 октября.
Президент Абхазского союза туризма, организатор "VISIT АPSNY" Анна Калягина отметила, что форум традиционно проходит в столице республики, но в этот раз было решено сделать мероприятие более масштабным. Так, например, 15 октября уже прошел гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии", отметила она.
"Все наши усилия нацелены на то, чтобы развивать круглогодичный туристический сезон. Мы хотим, чтобы наши гости получали качественное обслуживание. За последние годы мы развили много развлечений, повысили уровень отелей. Мне кажется, что нам есть к чему стремиться. Развитие туризма – это важная комплексная задача, я надеюсь, что все, кто в этом бизнесе работает, присоединятся к нашему форуму", – сказал Калягина.
В программе форума деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов. Кроме того, в рамках туристического форума состоится выставка производителей и поставщиков услуг и товаров.
IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" продлится до 18 октября