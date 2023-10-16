https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-festival-akvafon-open-2023-proshel-v-sukhume-1048643808.html

Международный шахматный фестиваль "Аквафон-опен 2023" прошел в Сухуме

Международный шахматный фестиваль "Аквафон-опен 2023" прошел в Сухуме

В рамках фестиваля состоялось четыре турнира - три детских и один для взрослых спортсменов. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T19:25+0300

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Международный шахматный фестиваль "Аквафон-опен" прошел в Сухуме, сообщает Федерация шахмат Абхазии. Первые места среди шахматистов до семи лет заняли Георгий Квициния и Адель Папба, до восьми лет - Павел Гаврилов и Амира Агрба, до девяти лет - Кристиан Конджария и София Авидзба, до десяти лет - Армен Топчян и Дарья Шалина. Во второй день 15 октября соревновались дети до11 и до 14 лет, а также взрослые в турнире А.Среди спортсменов до 11 лет победил Руслан Мукба, среди шахматистов до 14 лет - Нестор Багателия и Полина Марченко. В турнире А первое место занял Артем Табарян, в турнире с Ннациональным рейтингом - Руслан Дзяпшба, среди ветеранов - Сергей Миносян. В турнире среди юношей "золото" получил Нестор Багателия, среди девушек - Сарида Лаквитава.Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/sarida-lakvitava-stala-chempionkoy-sochi-po-shakhmatam-sredi-zhenschin-1048410613.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskiy-shakhmatist-oskar-adzhindzhal-oderzhal-pobedu-nad-sergeem-karyakinym-1048164398.html

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